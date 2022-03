Ucraina: Blinken, grati a Polonia per assistenza umanitaria generosa e determinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha espresso gratitudine alla Polonia per il suo contributo all’assistenza umanitaria agli ucraini e ribadito l’impegno statunitense negli aiuti, oltre che nella difesa di “ogni centimetro” dei Paesi membri della Nato. “La Polonia è tra i maggiori fornitori di sostegno umanitario” e “ciò riflette i valori della Polonia”, ha riconosciuto Blinken nel corso di una conferenza stampa a Varsavia, tappa di un viaggio europeo incentrato sulla crisi in corso in Ucraina. “Ho avuto l’opportunità di parlare con alcune delle persone venute recentemente dall’Ucraina (…) e le persone che vengono qui sanno che troveranno un rifugio”, ha sottolineato il segretario di Stato Usa. Blinken ha quindi ricordato che l’amministrazione del presidente Joe Biden ha chiesto al Congresso 2,5 miliardi di dollari per l’assistenza umanitaria. Inoltre, a questo scopo è stata inviata “una squadra in Polonia”, sono state “consegnate circa 20 mila coperte” e l’ambasciata di Kiev trasferita in Polonia è anch’essa al lavoro su questo fronte. “In questo momento di crisi per milioni di ucraini la Polonia si è fatta avanti con generosità, leadership e determinazione”, ha concluso Blinken. (Vap)