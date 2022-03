Ucraina: Urso, Copasir ha convenuto nel secretare lista armamenti e modalità consegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha informato tempestivamente e in modo esauriente il Copasir, fornendo anche l'elenco del materiale destinato alla Ucraina, i tempi e le modalità di consegna, sulla base della risoluzione approvata dal Parlamento, già durante la audizione di mercoledì scorso. È quanto riferisce in una nota Adolfo Urso, presidente del Comitato parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Il Comitato, infatti, opera su delega del Parlamento con i vincoli di segretezza previsti nella 124/2007. "Il Comitato - precisa ancora Urso - ha convenuto in quella sede con il governo anche le modalità di secretazione. La decisione è stata presa alla unanimità". (Rin)