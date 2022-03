Iran: Lavrov, Usa garantiscano che sanzioni non interferiranno in nostri rapporti con Teheran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha chiesto garanzie scritte agli Stati Uniti affinché le sanzioni imposte contro Mosca a causa della guerra in Ucraina non interferiranno con la sua cooperazione economica e tecnico-militare con l'Iran dopo il ripristino del Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa, l’accordo sul nucleare). Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov durante una conferenza stampa dopo un incontro con il ministro degli Esteri del Kirghizistan, Ruslan Kazakbaev. "Vogliamo una risposta molto chiara, abbiamo bisogno di garanzie che queste sanzioni non influiscano sul regime delle relazioni commerciali, economiche e di investimento previste dal Jcpoa sul programma nucleare iraniano. Abbiamo chiesto ai nostri colleghi statunitensi, poiché sono loro a condurre lo spettacolo, di darci delle garanzie scritte, almeno a livello del segretario di Stato, sul fatto che l'attuale processo avviato dagli Stati Uniti non violerà in alcun modo i nostri diritti di intrattenere un rapporto effettivo a livello commerciale, economico, di investimenti e di contatti tecnico-militari con l’Iran”, ha detto Lavrov. (Rum)