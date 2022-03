Ucraina: fonti Telegram, ucciso un membro della delegazione negoziale ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un membro della delazione ucraina per le trattative con Mosca sarebbe stato ucciso, secondo quanto riferisce il canale Telegram al deputato della Verkhovna Rada, il Parlamento monocamerale ucraino, Aleksandr Dubinsky. La notizia è stata rilanciata dall'agenzia di stampa russa "Ria Novosti" che precisa, tuttavia, che le autorità ucraine non hanno confermato la notizia. Sempre secondo l’agenzia, l’uccisione sarebbe stata effettuata dal servizio di sicurezza ucraino (Sbu). La vittima sarebbe il membro della delegazione Aleksander Kireev, sospettato di “alto tradimento”, che avrebbe cercato di resistere all’arresto, secondo le fonti dell’agenzia russa. "Durante l'arresto da parte della Sbu, un membro della prima delegazione dell'Ucraina inviata a Gomel, Denis Kireev, è stato ucciso. Era sospettato di tradimento. Kireev è un uomo dei Klyuev (Andriy Klyuev, segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale di Ucraina nel 2012-2014). Come è entrato nella composizione della delegazione ucraina per i negoziati con gli occupanti - vuoi davvero scoprirlo dall'ufficio del presidente?", ha scritto Dubinsky sul suo canale Telegram. (Rum)