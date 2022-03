Fisco: Salvini, non possiamo riformare il catasto aumentando le tasse sulla casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Riformare il catasto per aumentare la tassa sulla casa è qualcosa di cui non si sente il bisogno. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini all'evento "Biennale del futuro" con l'associazione culturale Destra Liberale Italiana. "La casa è già tassata: far pagare di più in un momento come questo non ha niente a che fare con il Pnrr. Ci siamo opposti e ci opporremo", ha aggiunto Salvini. "Tutti devono pagare le giuste tasse, nel nome della flat tax: la casa è sacra, che si lascia ai figli e ai nipoti", ha detto ancora il leader della Lega. (Rin)