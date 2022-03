Ucraina: ministero Difesa russo, a far fallire tregua sono stati i "nazionalisti" ucraini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I “nazionalisti” ucraini hanno impedito ai civili di lasciare le città di Mariupol e Volnovakha. È quanto riferito dal ministero della Difesa russo che ha voluto confutare le accuse lanciate dalle autorità locali di Mariupol, secondo cui i miliari di Mosca non avrebbero rispettato il cessate il fuoco per consentire dei corridoi umanitari concordato questa mattina. Il ministero della Difesa ha comunicato che le forze russe sono state prese di mira dopo aver allestito corridoi umanitari per consentire ai civili di lasciare la città. (Rum)