Ucraina: Salvini, presto all'estero per portare aiuti a popolazione

23 luglio 2021

- Il leader della Lega Matteo Salvini ha detto che è al lavoro con diverse missioni per portare materiali di necessità nei territori bellici e riportare in Italia bimbi, mamme e vedove e famiglie che scappano. "Nelle prossime ore porterò il mio piccolo contributo all'estero per aiutare questi popoli in sofferenza", ha aggiunto Salvini. (Rin)