Iran: Grossi (Aiea), accordo su nucleare impossibile senza risoluzione "problemi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rilancio dell'accordo sul nucleare iraniano del 2015 tra l'Iran e le potenze mondiali "non sarà possibile senza prima aver risolto i problemi di Teheran con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Lo ha dichiarato da il capo dell'Aiea, Rafael Grossi, in occasione della visita odierna a Teheran, secondo quanto riportato dai media iraniani. Da parte sua, Mohammad Eslami, il presidente dell'Organizzazione iraniana per l'energia atomica (Aeoi), ha dichiarato che l'Iran fornirà all'Aiea entro il 21 giugno i documenti relativi a "questioni in sospeso" sul nucleare. Eslami ha dichiarato di aver concordato una tabella di marcia con l'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite per risolvere tutte le questioni in sospeso sul programma nucleare del Paese entro la fine di giugno, mentre sono in corso a Vienna i colloqui per riformulare il piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) firmato nel 2015. (Res)