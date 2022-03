Energia: Salvini, si torni a produzione, ricerca ed estrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'approvvigionamento energetico siamo il paese più dipendente dall'estero: non solo Russia, Azerbaigian, Algeria, Egitto, Libia e Qatar. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini all'evento "Biennale del futuro" con l'associazione culturale Destra Liberale Italiana. "Spero che dal disastro di questi mesi si torni alla produzione, alla ricerca, all'estrazione", ha aggiunto Salvini, che ha ricordato come l'Italia sia l'unico dei grandi paesi occidentali che non ha il nucleare pulito. (Rin)