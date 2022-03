Cina-Usa: ambasciatore Nicholas Burns arrivato a Pechino, in quarantena per tre settimane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti in Cina, Nicholas Burns, è arrivato a Pechino con alcuni addetti della missione diplomatica e le loro famiglie. Lo ha annunciato l’ambasciata su Twitter, precisando che il viaggio è stato ritardato dalla pandemia di coronavirus e che l’ambasciatore e gli altri sono in quarantena per la durata di tre settimane. La sede era vacante dall’ottobre del 2020, in seguito alle dimissioni di Terry Branstad. Burns ha prestato giuramento dinanzi alla vicesegretaria di Stato Usa, Wendy Sherman, il 25 gennaio. La nomina è stata approvata a dicembre dal Senato con 75 voti favorevoli e 18 contrari. (segue) (Cip)