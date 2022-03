Cina-Usa: ambasciatore Nicholas Burns arrivato a Pechino, in quarantena per tre settimane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’audizione davanti ai senatori Burns aveva espresso una posizione dura nei confronti del governo cinese, affermando che Pechino rappresenta “la più grande minaccia alla sicurezza” per gli Stati Uniti e per il mondo democratico nel XXI secolo. Nonostante ciò e nonostante la lunga carriera pubblica di Burns, alcuni esponenti repubblicani, come Marco Rubio, avevano contestato la sua nomina a causa dei rapporti d’affari con la Repubblica popolare cinese, riferendosi soprattutto alla collaborazione con la società di consulenza finanziaria The Cohen Group. Burns è stato sottosegretario di Stato dal 2005 al 2008 e precedentemente ambasciatore alla Nato (2001-2005) e ambasciatore in Grecia (1997-2001). Ha insegnato diplomazia e politica internazionale all’Harvard Kennedy School. (Cip)