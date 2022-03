© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica tramite nota che, lungo la strada statale 38/VAR “Variante di Morbegno” la circolazione al chilometro 18, precedentemente sospesa in entrambe le direzioni, è stata ripristinata in direzione nord. Al momento è fruibile una corsia, ma il personale è al lavoro per il ritorno alle normali condizioni di transitabilità.(Com)