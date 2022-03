Lombardia: D'Adda (Acad Confcommercio), professione toelettatore non ancora riconosciuta, si acceleri iter legge regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante in Lombardia siano registrati oltre 1 milione e 880 mila cani (nell'Anagrafe Animali d'Affezione) con il rapporto di un cane per quasi 6 cittadini, oggi ci si può però ancora fregiare del titolo di toelettatore senza aver fatto un percorso di formazione certificata e riconosciuta. Così sottolinea in una nota Davide D'Adda, presidente di Acad, l'Associazione regionale commercianti animali domestici (aderente a Confcommercio MiLoMb). "I professionisti che ogni giorno si occupano dei nostri cani non sono ancora riconosciuti. E' giunto il momento – afferma D'Adda - di regolamentare il nostro settore e di ottenere il riconoscimento della professionalità della figura del toelettatore tenendo sempre ben presente l'obiettivo principale che è il benessere dei cani". "Lo strumento per giungere a questo riconoscimento - sottolinea D'Adda - c'è già, ed è il progetto di legge 170 presentato in Consiglio regionale: 'Disciplina delle attività di toelettatore di animali da compagnia'". Acad, quindi, chiede a gran voce di accelerare l'iter per approvare il progetto di legge "mettendo finalmente il punto conclusivo – rileva D'Adda - ad una situazione ormai insostenibile". (Com)