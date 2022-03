Russia: emittenti tedesche "Ard" e "Zdf" sospendono servizi da Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le emittenti televisive tedesche "Ard" e "Zdf" sospendono per il momento le loro attività negli studi di Mosca, in Russia. In una dichiarazione congiunta, le due emittenti hanno concordato di valutare la modifica approvata ieri dal Parlamento russo secondo cui la diffusione di presunte informazioni false sulle forze armate russe potrebbe essere punita con ingenti multe e con pene detentive sino a 15 anni di reclusione. Le due emittenti "stanno esaminando le conseguenze della legge approvata venerdì e stanno sospendendo i servizi dai loro studi di Mosca. Le due emittenti pubbliche continueranno a fornire informazioni complete su ciò che sta accadendo in Russia e Ucraina dalle loro altre sedi", si legge nella nota. (Geb)