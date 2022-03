Ucraina: Di Maio: cessate fuoco è primo passo, adesso bisogna rispettarlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il temporaneo cessate il fuoco su Mariupol e Volnovakha, annunciato questa mattina e richiesto da giorni da tutta la comunità internazionale, è un primo passo per mettere in sicurezza i civili e prestare assistenza tramite i corridoi umanitari. Lo ha scritto su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, spiegando che, tuttavia, questo cessate il fuoco ora "deve essere rispettato". "Per ogni giorno di bombardamento aumentano le storie drammatiche" di tanti cittadini ucraini, alcune delle quali vengono citate nel post del titolare delle Farnesina. "Famiglie separate, case distrutte, vite spezzate. La terribile realtà di una guerra che il governo russo cerca di censurare agli occhi dei suoi cittadini, ma questi racconti tragici sono veri", ha scritto Di Maio. "Questa guerra scatenata da Putin contro la democrazia e la libertà va fermata subito, usando la carta della della diplomazia per ritrovare la pace", ha concluso il ministro. (Res)