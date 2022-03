Ucraina: ex segretario generale Nato Rasmussen, Alleanza ha commesso “errore storico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riluttanza della Nato a offrire a Ucraina e Georgia nel 2008 un piano per la loro adesione all’Alleanza è stato “un errore storico”. Così lo ha qualificato l’ex segretario generale della Nato, Anders Fogh Rasmussen, in un’intervista al quotidiano tedesco “Aubsburger Allgemeine”. Rasmussen ha inoltre indicato che l’allora cancelliera Angela Merkel ha giocato un ruolo chiave nella faccenda. A suo avviso, il calcolo fatto dal presidente russo Vladimir Putin è che la Nato fosse “debole e divisa”, ragion per cui ha attaccato la Georgia “per inviare un messaggio chiaro sul fatto che non dobbiamo interferire nel suo vicinato”. L’Occidente si è mostrato debole anche in relazione all’occupazione della Crimea, ha continuato Rasmussen. “Con il senno di poi avremmo dovuto confrontarci con Putin molto prima”, ha detto. (segue) (Geb)