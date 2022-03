Ucraina: ex segretario generale Nato Rasmussen, Alleanza ha commesso “errore storico” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le critiche rivolte all’esitazione della Germania e alle sue conseguenze, l’ex segretario generale della Nato ha espresso apprezzamento per la decisione di Berlino di inviare armi all’Ucraina. Ciò “segna un punto di svolta non solo nella storia tedesca recente ma anche per l’Europa”. La Germania “si è finalmente liberata dall’ombra della Seconda guerra mondiale”. Putin agisce “come un pazzo” e sta perseguendo il contrario degli obiettivi che si è prefissato, ha detto Rasmussen, ovvero un’Ue più ravvicinata, una Nato più forte e più truppe dell’Alleanza in prossimità del confine russo. La Russia si è collocata al di fuori della comunità internazionale ed è “guidata da un gangster politico”, ha proseguito Rasmussen. (Geb)