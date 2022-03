Russia: portavoce Cremlino, siamo sempre un Paese interessato a relazioni economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia "era, è e sarà sempre" un Paese alla ricerca di relazioni reciprocamente vantaggiose con l'estero in termini economici. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov in una conversazione con i giornalisti a Mosca. Peskov ha così commentato la situazione creatasi dopo le sanzioni applicate dai Paesi occidentali alla Russia, secondo quanto riporta l'agenzia "Ria novosti". "La Russia era, è e sarà un Paese alla ricerca di relazioni reciprocamente vantaggiose con le imprese straniere, interessato ad attrarre investimenti", ha detto Peskov. "Anche se ora è un momento difficile per parlare di attrarre investimenti, i tempi stanno cambiando rapidamente e verrà il momento di una rapida crescita economica, e verrà il momento in cui queste stesse aziende torneranno di nuovo sul mercato e saranno più che interessate a recuperare e riconquistare le loro posizioni", ha affermato Peskov. (Rum)