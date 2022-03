Corea del Sud: crisi ucraina, Seul rilascia dalle riserve 4,42 milioni di barili di greggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha compiuto un passo simile nel dicembre dello scorso anno rilasciando 3,17 milioni di barili. “La decisione punta a dare stabilità al mercato energetico sia in patria che all’estero e ad esprimere la nostra solidarietà con gli Stati Uniti e gli altri Paesi membri inviando il messaggio che le risorse energetiche non possono essere utilizzate come strumento geopolitico”, ha spiegato il ministero in un comunicato. Le riserve petrolifere sudcoreane ammontavano a circa 97 milioni di barili a febbraio, pari a 106 giorni di importazioni, secondo il ministero delle finanze. (Git)