Ucraina: vicesindaco di Mariupol, non regge cessate il fuoco, russi continuano a bombardare

- Non sembra reggere il cessate il fuoco concordato da Russia e Ucraina per garantire dei corridori umanitari ed evacuare i civili da Mariupol e Volnovakha. Stando a quanto dichiarato dal vicesindaco di Mariupol, Serhiy Orlov, all'emittente televisiva britannica "Bbc", oltre a esserci state varie violazioni dall'inizio della tregua, ora lo stesso porto sul Mar d'Azov sarebbe sotto bombardamento. "I russi continuano a bombardarci e a usare l'artiglieria. È pazzesco", ha detto Orlov. "Non è in vigore un cessate il fuoco a Mariupol e non c'è cessate il fuoco lungo tutto il tragitto indicato per il corridoio umanitario. I nostri civili sono pronti a fuggire ma non possono scappare sotto i bombardamenti", ha detto il vicesindaco. (Kiu)