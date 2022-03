Viabilità: Anas, chiusa temporaneamente per incidente la strada statale 38/VAR "Variante di Morbegno" al chilometro 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica tramite nota che, lungo la strada statale 38/VAR "Variante di Morbegno", la circolazione è provvisoriamente interdetta, in entrambi i sensi di marcia, in corrispondenza del km 18,050 a Morbegno, in provincia di Sondrio. L'interdizione al transito si è resa necessaria a seguito di un incidente – occorso in prossimità della galleria 'Paniga' – che ha coinvolto quattro veicoli, provocando il ferimento di due persone. La circolazione è deviata in loco sul vecchio tracciato della SS38. Il personale di Anas, della Polizia Stradale e del 118 sono sul posto; la regolare transitabilità verrà ripristinata nel minor tempo possibile. (Com)