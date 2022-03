Lituania: ministro Difesa, numero truppe Nato raggiunge 3 mila unità e continuerà a crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il numero delle truppe della Nato di stanza in Lituania è salito a tremila e continuerà a crescere. Lo ha detto il ministro della Difesa di Vilnius, Arvydas Anusauskas. “Posso assicurare a tutti che queste forze sono abbastanza sufficienti nella situazione attuale”, ha dichiarato il ministro. Il governo lituano ha deciso di stanziare 40,4 milioni di euro aggiuntivi al dicastero della Difesa per il dispiegamento di truppe Nato nel Paese. Secondo quanto ha riferito Anusauskas, i progetti di costruzione di infrastrutture militari saranno completati in due anni. Sempre oggi, la premier lituana, Ingrida Simonyte, ha affermato che l’allocazione di risorse a bilancio per la difesa quest’anno salirà a 250 milioni di euro. (Sts)