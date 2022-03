Cina: esercitazioni militari nel Mar Cinese Meridionale tra provincia Hainan e Vietnam

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina sta effettuando esercitazioni militari nel Mar Cinese Meridionale in un’area compresa tra la sua provincia meridionale di Hainan e il Vietnam. Lo ha annunciato ieri sera, nel giorno di inizio delle manovre, l’amministrazione per la sicurezza marittima di Hainan, avvertendo le navi di stare alla larga. Le operazioni dureranno più di una settimana, fino al 15 marzo. La Cina svolge regolarmente esercitazioni militari nel Mar Cinese Meridionale, rivendicandone gran parte delle acque, su cui si trovano le principali rotte marittime, e ha costruito isole artificiali e aeroporti su alcuni isolotti. Vietnam, Malesia, Filippine, Taiwan e Brunei hanno rivendicazioni concorrenti. L’area interessate dalle esercitazioni è all’incirca a metà tra Sanya, nell’Hainan, che ospita un’importante base navale cinese, e la città vietnamita di Hue. Parte dell’area è all’interno della zona economica esclusiva di 200 miglia nautiche del Vietnam, che in passato ha più volte protestato con la Cina, contestando violazioni di sovranità. (Cip)