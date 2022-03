Roma: rapina e tentata rapina a due automobiliste in transito a Subiaco, un arresto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri pomeriggio, lungo la strada provinciale “Barco – Le Selve”, sotto la minaccia di una pistola, un uomo ha bloccato la marcia di un’auto condotta da una donna di 48 anni, di Subiaco, costringendola a scendere dal mezzo impossessandosene e allontanandosi in direzione di Agosta, per poi abbandonare il veicolo poco distante, in prossimità dell’argine del fiume Aniene, dopo averlo danneggiato nella corsa. Successivamente, sempre sotto minaccia di pistola, ha tentato di impossessarsi di un’altra auto in transito sulla S.R. Sublacense, condotta da una donna di 38 anni di Agosta, non riuscendoci grazie alla prontezza della donna che è riuscita a schivarlo e allontanarlo. (segue) (Rer)