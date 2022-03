Martino: Moles, il mio professore mi ha lasciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Professore mi ha lasciato. La morte di Antonio Martino, del mio Professore e maestro di vita, è per me un dolore indescrivibile, ed è una grave perdita per tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo". Lo afferma in una nota Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e vicepresidente dei Senatori di Forza Italia. "Era un uomo di altri tempi, di una straordinaria umanità, coerenza, signorilità e autorevolezza; grande intellettuale e uomo delle istituzioni, illuminato politico e grande autentico liberale di nome e di fatto. Mi mancherà tutto di lui: le sue battute, i suoi aforismi, il suo sorriso, i suoi consigli come i suoi rimproveri. Sono e sarò per sempre grato ed onorato degli insegnamenti, dell’affetto e dell’amicizia che mi ha donato. È stato per me un immenso privilegio essere al suo fianco per tanti anni. Un abbraccio di cuore alla Signora Carol ed alle figlie Alberta ed Erika. Ciao Prof ti voglio bene", aggiunge Moles.(Rin)