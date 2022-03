Ucraina: consiglio comunale di Mariupol, posticipata evacuazione dei civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evacuazione dei civili dalla città ucraina di Mariupol è stata posticipata. È quanto riferisce il consiglio comunale di Mariupol, secondo cui le forze armate russe non hanno osservato il cessate il fuoco temporaneo concordato per favorire l’evacuazione dei civili. Secondo quanto riferito, i cittadini del principale porto sul Mar d’Azov ora lasceranno i punti di raccolta allestiti per le partenze di autobus e mezzi privati e troveranno rifugio ove possibile per sfuggire ai bombardamenti russi. Il consiglio comunale aggiunge che presto fornirà ulteriori informazioni in merito alla tregua e all’eventuale possibilità di procedere con l'evacuazione della città. (Kiu)