Roma: provano a rubare in un appartamento ma vicina li sente e li fa arrestare

- Stavano cercando di forzare la serratura del portone in un appartamento nel quartiere Don Bosco ma la vicina ha sentito dei rumori. La donna ha prima chiamato la polizia per segnalare l'accaduto poi ha iniziato a urlare. I due hanno allora cercato di fuggire arrivando fino al giardino condominiale, dove sono stati bloccati dagli agenti del commissariato Romanina intervenuti, e trovati in possesso di vari oggetti utilizzati per lo scasso e di 5 flaconi di metadone. I due sono stati arrestati. (Rer)