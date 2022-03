Martino: Mulè, "suo insegnamento rimarrà per sempre"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con Antonio Martino se ne va un pezzo della storia di questo paese, economista illuminato e lungimirante, servì il paese da ministro della Difesa come meglio non avrebbe potuto fare. Lo afferma il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè appresa la notizia. "Di lui ricorderemo sempre la capacità di analisi, l'amore per le istituzioni e la straordinaria signorilità. Per Forza Italia è stato un punto di riferimento e il suo insegnamento rimarrà per sempre", aggiunge. (Rin)