Ucraina: Tajani, Onu faccia mediatore non solo riunioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna continuare a dialogare. Anche le chiese, cattolica e ortodossa, possono fare ancora qualche passo in avanti per cercare la mediazione. Così come può farli l'Onu che deve essere un grande mediatore, prendere il toro per le corna, non deve soltanto fare riunioni. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia e vice presidente del partito popolare europeo Antonio Tajani, intervenendo su Rai Radio1. "Uno sforzo aggiuntivo deve essere fatto per arrivare alla pace. Dobbiamo salvare vite umane", ha concluso l'europarlamentare. (Rin)