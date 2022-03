Milano: Bernardo, lunedì mozione per rendere città sede Autorità Antiriciclaggio Europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sia Milano la sede per l’Autorità Antiriciclaggio Europea". Questa la richiesta contenuta nella mozione che sarà presentata lunedì dall’ex candidato sindaco per il centrodestra a Milano, Luca Bernardo, in consiglio comunale. "La Comunità europea- premette Bernardo nel documento - ha ufficializzato l'impegno nel luglio scorso a costituire l’Autorità che dovrebbe essere operativa nel 2024 con circa 250 dipendenti. Milano in quanto capitale storica finanziaria del Paese con un avanzato distretto del Fin Tech, con la Borsa, le Banche, le Multinazionali, con la presenza di elevato spessore di attività professionali dalla Magistratura alle Forze dell'Ordine, agli avvocati, commercialisti è la migliore candidata per natura e per merito. La nostra città diventerà capitale della digitalizzazione e questo può solo essere un grande vantaggio per attivare le funzioni dell'Autorità stessa. Fra i tanti benefici per il nostro capoluogo, la Lombardia e l'Italia intera ci saranno il potenziamento della lotta alla criminalità organizzata, la lotta ai crimini di natura finanziaria e tantissime opportunità per professionisti e per il sistema universitario. In vista delle risorse ingenti che arriveranno con il Pnrr - conclude Bernardo - non possiamo, quindi non dobbiamo, perdere quest'occasione e tutt'insieme essere coesi per raggiungere un traguardo simile che Milano e i milanesi meritano".(Com)