Ucraina: Orlando, riunito Consiglio del terzo settore per aiutare la popolazione

- Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha detto di aver riunito il Consiglio nazionale del Terzo settore che riunisce tutte le realtà associative, del volontariato, dell'assistenza, della cooperazione nazionale e internazionale per aiutare la popolazione ucraina. "Si è trattato di un momento molto importante perché abbiamo fatto un censimento delle iniziative che sono già in atto, delle disponibilità future, per affrontare prevalentemente due questioni: che cosa fare in Italia per mettere a punto un sistema di accoglienza che avrà profili straordinari rispetto a ciò che abbiamo visto in passato e cosa fare per aiutare la popolazione in Ucraina che resiste ad una aggressione e ad una invasione. Si tratta di due filoni che vanno tenuti insieme. Ieri abbiamo registrato una grandissima disponibilità, un forte slancio che credo vada apprezzato e che va valorizzato perché penso sia una delle risorse più importanti del nostro Paese quella di chi, in modo professionale o gratuito e volontario, mette a disposizione se stesso per realizzare progetti di solidarietà", ha detto il ministro a margine dell'incontro sul Pnrr, in corso presso l'auditorium dell'Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale a La Spezia, con amministratori locali e forze sociali del territorio. (Rin)