Ucraina: presidente regione Kiev conferma attacco russo a Bila Cerkva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'amministrazione regionale di Kiev, Oleksiy Kuleba, ha confermato che le forze russe hanno attaccato la città di Bila Cerkva. Kuleba ha precisato in un messaggio su Telegram che si è verificato un attacco missilistico su un'area abitata da civili. Sempre secondo Kuleba sarebbero state danneggiate 15 abitazioni civili e ci sarebbero due feriti, ma le verifiche sono ancora in corso. In precedenza l'agenzia di stampa ucraina "Rbk" aveva riportato che le forze russe avevano eseguito questa mattina un attacco missilistico a Bila Cerkva, città appartenente alla regione amministrativa di Kiev. Sempre secondo l'agenzia, sarebbero stati due i feriti nel corso dell'attacco. (Kiu)