Meteo Milano: le previsioni per domani

- Nella notte cielo nuvoloso sui settori alpini e prealpini, irregolarmente nuvoloso in pianura, nel corso della mattinata schiarite diffuse in pianura, in estensione anche alla montagna dal pomeriggio. Deboli o molto deboli le precipitazioni possibili nella prima parte della giornata sui settori prealpini orientali, in forma di neve a quote collinari ma senza accumuli. Temperature minime in lieve calo, e massime stazionarie. In pianura minime attorno a -1°C, massime attorno a 10°C.(Rem)