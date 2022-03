© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi 6 camion partiti stanotte da Genova con farmaci e attrezzature medicali sono arrivati al punto di raccolta nazionale in Friuli e sono in partenza per l’Ucraina. Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Liguria. "Grazie alla nostra Protezione Civile e a tutti coloro che si sono al lavoro per aiutare il popolo ucraino", aggiunge. (Rin)