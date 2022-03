Pasolini: Zingaretti, 100 anni dalla nascita, lo ricorderemo con eventi in tutto il Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- "Cento anni fa nasceva Pier Paolo Pasolini. Il suo coraggio, la sua estrema libertà, il suo pensiero sono una forza ancora attiva, potente, capace di fornirci chiavi per interpretare il tempo difficile che stiamo vivendo e illuminare le nostre coscienze". Lo scrive in un post su Facebook il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. "A partire da oggi, lo ricorderemo con tanti appuntamenti in tutto il Lazio". (Rer)