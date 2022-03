Corea del Nord: lanciato missile balistico verso Mar del Giappone, nono da inizio anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha lanciato un missile balistico verso il Mar del Giappone. Lo ha reso noto lo Stato maggiore della Difesa della Corea del Sud. Il lancio è avvenuto dall’area di Sunan a Pyongyang alle 8:48 (ora locale) di oggi e il missile ha volato per circa 270 chilometri a un’altitudine massima di 560 chilometri. Si tratta del nono lancio dall’inizio dell’anno, a meno di una settimana dal test di collaudo di un “satellite da ricognizione” annunciato il 27 febbraio dall’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana “Korean Central News Agency” (“Kcna”). Per la Corea del Sud anche in quel caso si era trattato di un missile. (segue) (Git)