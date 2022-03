Corea del Nord: lanciato missile balistico verso Mar del Giappone, nono da inizio anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le recenti serie di lanci di missili balistici del Nord rappresentano una minaccia significativa non solo per la comunità internazionale, ma anche per la pace e la stabilità nella Penisola coreana. Esortiamo fortemente il Nord a fermarli immediatamente”, ha dichiarato lo Stato maggiore di Seul, che sta effettuando ulteriori analisi. Il Consiglio di sicurezza nazionale della presidenza sudcoreana ha condannato il lancio. Gli ultimi sviluppi acuiscono la tensione nella Penisola coreana a pochi giorni dal voto per le elezioni presidenziali al Sud. Anche il Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti in un comunicato ha denunciato il lancio ed esortato il Nord ad astenersi da “ulteriori atti destabilizzanti”, ribadendo l’impegno Usa per la difesa della Corea del Sud e del Giappone. (segue) (Git)