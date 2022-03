Ucraina: stampa ucraina, corridoi umanitari da Mariupol "dureranno diversi giorni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evacuazione dei civili da Mariupol dovrebbe durare "diversi giorni". Lo riferisce l'agenzia di stampa ucraina "Rbk", aggiungendo che al momento non ci sono dati più precisi sulla durata dell'intera operazione. Ciascuna giornata vedrà una finestra temporale in cui effettuare le operazioni. Per la giornata di oggi le autorità ucraine hanno già annunciato che l'evacuazione verrà effettuata dalle 11 ora locale alle 16 (dalle 10 alle 15 ora italiana), quando entrerà in vigore il coprifuoco. Il corridoio umanitario opererà sulla rotta Mariupol - Nikolskoye - Rozovka - Polohy - Orekhov - Zaporozhye. Si prevede di evacuare circa 200 mila persone da Mariupol con l'allestimento di tre punti di raccolta da cui partiranno gli autobus. I residenti della città potranno uscire dal corridoio "verde" anche con auto private. In precedenza la vicepremier e ministra ucraina per il Reintegro temporaneo dei territori occupati, Iryna Vereshchuk, ha detto che si prevede che circa 200 mila civili vengano fatti uscire da Mariupol mentre 15 mila saranno evacuati dalla città di Volnovakha. Vereshchuk ha infine reso noto che secondo le rotte concordate i civili da Volnovakha e Mariupol saranno trasferiti a Zaporizhzhia. (Kiu)