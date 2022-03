Corea del Sud: Covid, allentate le restrizioni per i locali pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi in Corea del Sud il coprifuoco sui locali pubblici è stato allentato: per 12 diversi tipi di locali, tra i quali ristoranti e bar, l’orario di apertura è stato esteso di un’ora, fino alle 23. La nuova regola resterà in vigore fino al 20 marzo. Rimangono valide le norme sul distanziamento e sul limite di sei persone per tavolo. La decisione è stata presa nonostante l’elevata trasmissione del coronavirus in corso: oggi l’Agenzia per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca) ha segnalato 254.327 nuovi casi e 216 decessi, un record. Il totale dei contagi è di 4.212.652 e quello delle vittime di 8.796. A oggi 44,39 milioni di persone, pari all’86,5 per cento della popolazione hanno completato il ciclo vaccinale e 31,75 milioni di persone, pari al 61,9 per cento della popolazione, hanno ricevuto dosi di richiamo extra. (segue) (Git)