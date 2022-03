Ucraina: ministro Difesa Reznikov, oltre 66 mila uomini tornati in patria per combattere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 66 mila uomini ucraini sono tornati dall'estero per combattere per difendere il Paese. Lo ha affermato il ministro della Difesa ucraino Oleskii Reznikov. “66.224. Ecco quanti uomini sono tornati dall'estero in questo momento per difendere il loro Paese. Queste sono altre 12 brigate combattenti e motivate! Ucraini, siamo invincibili!”, ha aggiunto il titolare del dicastero di Kiev. (Kiu)