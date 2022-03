Industria: Confindustria, produzione a -0,3 per cento a febbraio, ma guerra accresce difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale italiana è attesa in diminuzione a febbraio (-0,3 per cento), dopo la flessione più marcata di gennaio (-0,8 per cento), pur non inglobando gli effetti dello scontro tra Russia e Ucraina che sta accrescendo le difficoltà di approvvigionamento delle imprese e spingendo ancora più in alto i prezzi di materie prime ed energia. E' quanto emerge dall'ultimo report del Centro Studi Confindustria, secondo cui le indagini sulla fiducia delle imprese manifatturiere rilevano un rallentamento nei primi due mesi dell’anno, trainato prevalentemente da attese pessimistiche sulle prospettive economiche, già prima dello scoppio del conflitto bellico. (Rin)