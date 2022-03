Ucraina: vicepremier Vereshchuk, truppe russe approfittano di evacuazione per avanzare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepremier ucraina Irina Vereshchuk ha accusato le truppe russe di avanzare nonostante la pausa concordata per consentire l'evacuazione dei civili. Secondo quanto riferisce l'agenzia "Rbk", Vereshchuk ha detto che l'esercito russo, "utilizzando il cessate il fuoco", continua a spostarsi sul territorio. "Le nostre truppe riferiscono che l'esercito russo, usando il cessate il fuoco, sta andando avanti", ha detto la vicepremier. Vereshchuk ha poi fatto appello alle autorità russe per fermare l'avanzata del loro esercito. "Non dovrebbero esserci avanzamenti delle truppe russe. Utilizziamo questo canale per evacuare i civili, donne, bambini e per fornire aiuti umanitari a coloro che rimangono", ha affermato Vereshchuk. (Kiu)