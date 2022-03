Ucraina: Confindustria, guerra rischia di creare squilibri e compromettere Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti economici del conflitto russo-ucraino, esploso lo scorso 24 febbraio, non trovano ancora pieno riscontro nella dinamica produttiva stimata per febbraio, ma contribuiranno a generare ulteriori squilibri nell’attività industriale dei prossimi mesi peggiorando la scarsità di alcune commodity, rendendo più duraturi gli aumenti dei loro prezzi, oltre ad accrescere l’incertezza (l’indice di Baker, Bloom e Davis1, sceso in gennaio a 123,7, è atteso peggiorare), rischiando di compromettere così l’evoluzione del Pil nel 2022. E' quanto emerge dall'ultima indagine del Centro studi di Confindustria. (Rin)