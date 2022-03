Ucraina: Ue, Russia e Bielorussia sospese dal Consiglio degli Stati del Mar Baltico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea si è unita ai membri del Consiglio degli Stati del Mar Baltico (Cbss) annunciando la sospensione di Russia e Bielorussia dalle attività del consesso. "Questa decisione fa parte della risposta dell'Unione europea e dei partner che la pensano allo stesso modo all'invasione russa dell'Ucraina e al coinvolgimento della Bielorussia in questa aggressione non provocata e ingiustificata", si legge in una nota. "L'Ue concorda con gli altri membri della Cbss (Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Islanda, Lettonia, Lituania, Norvegia, Polonia e Svezia) che la sospensione di Russia e Bielorussia rimarrà in vigore fino a quando non sarà possibile riprendere la cooperazione fondata sul rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale”, aggiunge la nota. (Beb)