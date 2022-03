Ucraina: presidente Donetsk, trattiamo per rispetto cessate il fuoco in percorso civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione di Donetsk, Pavel Kirilenko, ha dichiarato che sono ancora presenti delle situazioni di conflitto lungo il percorso programmato per l'evacuazione dei civili da Mariupol. "E' stato confermato il cessate il fuoco nel territorio della regione di Donetsk. Ma più avanti lungo il percorso, nella regione di Zaporozhye, ci sono delle battaglie", ha dichiarato Kirilenko secondo l'agenzia "Rbk". "Stiamo negoziando con la parte russa per confermare il regime del silenzio lungo l'intera via di evacuazione della popolazione civile di Mariupol", ha concluso Kirilenko. (Kiu)