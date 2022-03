Ucraina: Coldiretti, già in viaggio 4 tonnellate di aiuti in olio, pasta e carne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla popolazione ucraina – spiega la Coldiretti - vengono infatti richiesti soprattutto cibi a lunga conservazione, meglio se di facile consumo anche perché in alcune zone manca l'energia elettrica e ci sono problemi di problemi per cucinare e conservare i prodotti. "Si tratta di un primo segno tangibile della solidarietà degli agricoltori italiani verso la popolazione civile del paese invaso dall'esercito di Putin dove il cibo ha già iniziato a scarseggiare e si attende uno stop agli attacchi per permettere l'attivazione di corridoi umanitari" ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel precisare che "continueremo nel nostro impegno per la solidarietà con la speranza che finisca presto la follia della guerra che porta morte e distruzione nelle zone colpite ma anche crisi, perdita di lavoro, carestia e fame nel mondo". (Rin)