Ucraina: vicesindaco di Mariupol, circa 9 mila persone potrebbero lasciare la città

- Sino a 9 mila persone potrebbero lasciare Mariupol, principale porto sul Mar d'Azov, grazie alla tregua umanitaria concordata da Russia e Ucraina e iniziata alle 10 ora italiana. Lo ha detto il vicesindaco della città ucraina, Serhiy Orlov, all’emittente televisiva “Bbc”. "I negoziati per il cessate il fuoco sono andati avanti per tutta la notte", ha affermato Orlov. "L'accordo è stato stipulato poche ore fa, è stato annunciato, e abbiamo confermato che il cessate il fuoco è iniziato”, ha detto il vicesindaco, secondo cui sono stati “organizzati 50 autobus e pensiamo che 5-6 mila persone possano scendere a Zaporizhzhia”. "Le persone potranno partire anche con un'auto privata e. pensiamo che in totale 7-9 mila persone possano scappare in autobus e in auto privata, se il cessate il fuoco reggerà”, ha aggiunto Orlov, secondo cui "non ci sono treni in funzione perché l'infrastruttura ferroviaria è stata distrutta dalle truppe russe”. "Non abbiamo ancora alcuna garanzia da parte russa che il cessate il fuoco continuerà domani. Al momento stiamo lavorando su questo punto”, ha aggiunto Orlov. (Kiu)