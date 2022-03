Francia: 9 mila utenti senza internet dopo probabile attacco informatico legato a guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di utenti in Europa sono rimasti senza accesso a internet dopo un probabile attacco informatico seguito all’invasione russa in Ucraina. E’ quanto si apprende dall’emittente francese “BfmTv”. L’attacco alla rete satellitare sarebbe avvenuto all’inizio dell’offensiva della Federazione Russa contro l’Ucraina. Secondo quanto ha affermato la società Orange, quasi 9 mila abbonati al servizio internet satellitare della sua filiale Nordnet, in Francia, sono senza internet dopo “un evento informatico” avvenuto il 24 febbraio all’operatore satellitare statunitense Viasat, di cui è cliente. Eutelsat, casa madre del servizio internet mediante satellite bigblu, ha confermato ieri sera che ci sono circa 40 mila abbonati al servizio in Europa (Germania, Francia, Ungheria, Grecia, Italia, Polonia) alle prese con il medesimo problema. (Frp)