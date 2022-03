Energia: Di Maio in Qatar con Ad Eni Descalzi per rafforzare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, è in viaggio per il Qatar, insieme all’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi. Tra oggi e domani il titolare della Farnesina avrà colloqui con le massime autorità qatarine incentrati sul rafforzamento della cooperazione in campo energetico, alla luce della guerra in Ucraina. La missione diplomatica a Doha del ministro Di Maio arriva dopo quella dei giorni scorsi ad Algeri. (Res)