Business news: Repubblica Ceca, economia è cresciuta del 3,3 per cento nel 2021

- L’economia ceca è cresciuta del 3,3 per cento anno su anno nel 2021. E’ quanto afferma l’Ufficio ceco di statistica (Csu) nella sua stima aggiornata. Nel 2020 il Prodotto interno lordo (Pil) della Repubblica Ceca ha perso il 5,8 per cento, il calo maggiore dall’indipendenza del Paese. Per quanto riguarda il quarto trimestre del 2021, il Pil annuo è aumentato del 3,6 per cento rispetto al 3,5 per cento del terzo trimestre. Su base congiunturale, ovvero trimestre su trimestre, la crescita nel periodo ottobre-dicembre 2021 è stata dello 0,9 per cento. (Vap)